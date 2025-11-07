Djoković poznał rywala w finale. Za nami wielkie emocje

Rozstawiony z dwójką Musetti pokonał Kordę 2:1 (6:0, 6:7, 7:5 ). Włoch dzięki temu stanie przed szansą rywalizacji z Novakiem Djokoviciem, który we wcześniejszym meczu rozprawił się z Yannickiem Hanfmannem.

Pierwszy set to była deklasacja pochodzącego z Carrary tenisisty. Dość powiedzieć, że nie oddał swojemu przeciwnikowi nawet gema.

Drugi set był bardziej wyrównany. Tenisiści po kolei wygrywali swoje podania. Przy stanie 3:3 Korda został przełamany i wydawało się, że Musetti pójdzie za ciosem. Tak się jednak nie stało. Chwilę później Amerykanin zrewanżował się tym samym i wynik rywalizacji wrócił do równowagi. Wszystko zmieniło się przy stanie 6:5 dla Kordy. Serwujący na wyrównanie Musetti nie ugrał żadnego punktu i w ten sposób 52. zawodnik rankingu ATP doprowadził do wyrównania.

Trzeci set miał podobny przebieg. Kluczowy okazał się dwunasty gem. Wtedy Musetti przełamał rywala i wygrał 7:5, a mecz w trzech partiach.

Dla Włocha było to pierwsze zwycięstwo nad Amerykaninem na twardej nawierzchni.

Finał Novak Djoković – Lorenzo Musetti w sobotę 8 listopada. Jeśli Włoch wygra ,wyprzedzi Kanadyjczyka Felixa Augera Aliassime'a w rankingu ATP Finals i zagwarantuje sobie występ w finale sezonu.



Transmisje ATP Finals na sportowych antenach Polsatu.

Lorenzo Musetti (Włochy, 9) - Sebastian Korda (USA, 52) 6:0, 6:7, 7:5



Transmisja finału Djokovic - Musetti w sobotę 8 listopada od 16:00 w Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go.

