Rybakina - Pegula wynik meczu. Kto wygrał w WTA Finals 2025?

Za nami zmagania w fazie grupowej WTA Finals 2025. Rybakina wygrała swoją grupę, eliminując z dalszej rywalizacji między innymi Igę Świątek. Pegula natomiast zajęła drugie miejsce w drugiej grupie i tym samym o wielki finał powalczy właśnie z Rybakiną.

Tabele WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans?

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Już wiadomo, że Amerykanka nie obroni tytułu - podobnie jak Świątek zakończyła zmagania na fazie grupowej.

Świątek triumfowała w 2023 roku, a w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.

Rybakina - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Rybakina - Pegula poznamy w piątek 7 listopada. O tym, kto wygrał mecz Rybakina - Pegula, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport