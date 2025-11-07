Rybakina - Pegula wynik meczu. Kto wygrał w WTA Finals 2025?

Tenis

Jelena Rybakina - Jessica Pegula to półfinał WTA Finals 2025. Kto wygrał mecz Rybakina - Pegula? Jaki był wynik meczu Rybakina - Pegula?

Tenisistka w fioletowym stroju sportowym z rakietą, skupiona
fot. AFP
Rybakina - Pegula wynik meczu. Kto wygrał w WTA Finals 2025?

Za nami zmagania w fazie grupowej WTA Finals 2025. Rybakina wygrała swoją grupę, eliminując z dalszej rywalizacji między innymi Igę Świątek. Pegula natomiast zajęła drugie miejsce w drugiej grupie i tym samym o wielki finał powalczy właśnie z Rybakiną.

 

Tabele WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans?

 

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Już wiadomo, że Amerykanka nie obroni tytułu - podobnie jak Świątek zakończyła zmagania na fazie grupowej.

 

Świątek triumfowała w 2023 roku, a w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.

Rybakina - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Rybakina - Pegula poznamy w piątek 7 listopada. O tym, kto wygrał mecz Rybakina - Pegula, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

