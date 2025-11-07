Rybakina - Pegula wynik meczu. Kto wygrał w WTA Finals 2025?
Jelena Rybakina - Jessica Pegula to półfinał WTA Finals 2025. Kto wygrał mecz Rybakina - Pegula? Jaki był wynik meczu Rybakina - Pegula?
Za nami zmagania w fazie grupowej WTA Finals 2025. Rybakina wygrała swoją grupę, eliminując z dalszej rywalizacji między innymi Igę Świątek. Pegula natomiast zajęła drugie miejsce w drugiej grupie i tym samym o wielki finał powalczy właśnie z Rybakiną.
Tabele WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans?
Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej.
Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Już wiadomo, że Amerykanka nie obroni tytułu - podobnie jak Świątek zakończyła zmagania na fazie grupowej.
Świątek triumfowała w 2023 roku, a w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.
Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.
Rybakina - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Rybakina - Pegula poznamy w piątek 7 listopada. O tym, kto wygrał mecz Rybakina - Pegula, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.