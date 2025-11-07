Świątek znów zagra w reprezentacji! Jak było ostatnio?

Czas na święto tenisa w Polsce. W dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. Przed naszą publicznością - oprócz naszej reprezentacji - zaprezentują się zawodniczki z Rumunii i Nowej Zelandii.

W biało-czerwonych barwach zaprezentują się Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Szczególne emocje wśród polskich kibiców wywołuje występ w kadrze tej pierwszej - sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

Kiedy ostatni raz Świątek grała w drużynie narodowej? Miało to miejsce w listopadzie zeszłego roku. Wtedy - w finałowym turnieju Pucharu Billie Jean King w Maladze - Polki wraz z raszynianką dotarły do półfinału. Dopiero tam uległy Włoszkom.

Świątek w Hiszpanii rozegrała łącznie pięć spotkań. W singlu okazała się lepsza od reprezentantki gospodarzy Pauli Badosy, Czeszki Lindy Noskovej i Włoszki Jasmine Paolini. W deblu natomiast - w parze z Katarzyną Kawą - triumfowała nad Czeszkami Marie Bouzkovą i Kateriną Siniakovą oraz musiała uznać wyższość Włoszek Sary Errani i Paolini.

Transmisje Billie Jean King Cup na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.