Świątek znów zagra w reprezentacji! Jak było ostatnio?
Już w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. W barwach reprezentacji Polski wystąpi Iga Świątek. Kiedy sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa po raz ostatni grała z orzełkiem na piersi?
Czas na święto tenisa w Polsce. W dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. Przed naszą publicznością - oprócz naszej reprezentacji - zaprezentują się zawodniczki z Rumunii i Nowej Zelandii.
W biało-czerwonych barwach zaprezentują się Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Szczególne emocje wśród polskich kibiców wywołuje występ w kadrze tej pierwszej - sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.
Kiedy ostatni raz Świątek grała w drużynie narodowej? Miało to miejsce w listopadzie zeszłego roku. Wtedy - w finałowym turnieju Pucharu Billie Jean King w Maladze - Polki wraz z raszynianką dotarły do półfinału. Dopiero tam uległy Włoszkom.
Świątek w Hiszpanii rozegrała łącznie pięć spotkań. W singlu okazała się lepsza od reprezentantki gospodarzy Pauli Badosy, Czeszki Lindy Noskovej i Włoszki Jasmine Paolini. W deblu natomiast - w parze z Katarzyną Kawą - triumfowała nad Czeszkami Marie Bouzkovą i Kateriną Siniakovą oraz musiała uznać wyższość Włoszek Sary Errani i Paolini.
Transmisje Billie Jean King Cup na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.