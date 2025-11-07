Gdzie obejrzeć mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - JSW Jastrzębski Węgiel?

ZAKSA ma za sobą bardzo słaby początek sezonu. Kędzierzynianie przegrali wszystkie trzy dotychczasowe mecze, gromadząc zaledwie dwa punkty. Z tego powodu plasują się na 11. miejscu w tabeli PlusLigi.

Wyżej, bo na ósmej pozycji, znajdują się po trzech kolejkach jastrzębianie. Odnieśli oni dwa zwycięstwa, a raz musieli uznać wyższość rywali.

W poprzednim spotkaniu siatkarze z Kędzierzyna-Koźla, prowadzeni przez Andreę Gianiegoa wygrywali już 2:0 z PGE GiEK Skrą w Bełchatowie, ale ostatecznie ulegli gospodarzom 2:3.

Jastrzębianie również nie mają w listopadzie powodów do zadowolenia. Najpierw przegrali u siebie 0:3 z PGE Projektem Warszawa, a później ulegli Bogdance LUK Lublin 1:3 w Superpucharze Polski.

Transmisja meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport