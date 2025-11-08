52 z 53 głosów. Wiemy, kto pokieruje siatkarską federacją

Mychajło Melnyk, dotychczasowy prezes Ukraińskiej Federacji Siatkarskiej (FVU), będzie nadal kierował tamtejszym Związkiem. Dla 64-latka będzie to już trzecia kadencja na tym stanowisku.

Mychajło Melnyk został ponownie prezesem Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej

Jak podaje ukraiński "Sport", podczas kongresu sprawozdawczo-wyborczego, który odbywał się w Truskawcu w obwodzie lwowskim, na Melnyka głosowało 52 z 53 delegatów (jeden głos był nieważny). Jak powiedział sam prezes, ten niemal jednogłośny wybór jest dowodem na to, że obecny zarząd - mimo gigantycznych problemów, związanych najpierw z pandemią koronawirusa, a następnie pełnoskalową wojną z Rosją - znakomicie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

 

- Od dziesięciu lat, czyli odkąd nasza grupa kieruje Związkiem, staraliśmy się być uczciwi wobec siebie i otoczenia. Szeroko rozumiany interes ukraińskiej siatkówki zawsze był i pozostanie głównym kryterium naszej pracy. Podążamy drogą, która przynosi rezultaty i zapewniam, że nie tylko nie zboczymy z tej ścieżki, ale i będziemy się rozwijać - podkreślił Melnyk.

 

Mychajło Melnyk kieruje FVU od 2016 roku. W tym czasie reprezentacje mężczyzn i kobiet awansowały z okolic sześćdziesiątego miejsca w światowym rankingu do czołowej dwudziestki i po raz pierwszy w historii zakwalifikowały się do rozgrywek Ligi Narodów.

