Barcelona zagra na nowym Camp Nou! Podano datę

Włodarze klubu nie ukrywali satysfakcji po piątkowej próbie generalnej, jaką był otwarty trening pierwszej drużyny na stadionie Camp Nou. 23 000 widzów nie spowodowało żadnych poważniejszych incydentów, a wszystko poszło zgodnie z planem. Joan Sentelles, dyrektor Espai Barca i szef projektu budowlanego, wyraził zadowolenie z faktu, że pierwszy oficjalny mecz odbędzie się za kilkanaście dni, dokładnie 22 listopada przeciwko Athletic Bilbao.

- Myślę, że nie będziemy mieli większych trudności w osiągnięciu naszego wspólnego celu - powrotu na stadion 22 listopada. Przedstawiciele ratusza są bardzo zadowoleni z zakończenia fazy 1B. Trzeba sprawdzić wszystko: schody, poręcze, systemy ewakuacyjne. Dzisiaj przekonaliśmy się, że wszystko działa naprawdę dobrze - powiedział Sentelles w programie "Tot Costa" w Catalunya Radio.

Podkreślił, że jeśli chodzi o uporządkowane wyjście kibiców z obiektu w przypadku ewakuacji, próby wypadły pomyślnie.

- Cel, czyli skrócenie czasu z 12 do ośmiu minut jest rzeczywisty, a nie tylko symulowany - zaznaczył.

W październiku kataloński klub otrzymał pozwolenie na organizowanie meczów na stadionie Camp Nou z maksymalną liczbą widzów na trybunach - do 25 991 osób. Jednak przed powrotem do rozgrywania spotkań o stawkę Barcelona chce najpierw uzyskać pozwolenie na zwiększenie jego pojemności do 45 401 widzów. W tym celu konieczne jest uzyskanie odpowiedniej licencji od władz miejskich.

Przebudowa Camp Nou rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku, a jej koszt wyniósł około 1,2 miliarda euro. Po modernizacji pojemność obiektu zwiększy się z niespełna 100 tysięcy do 105 000 miejsc. Camp Nou będzie największym stadionem w Europie.

Od początku sezonu 2023/24 kataloński klub korzysta z należącego do miasta Stadionu Olimpijskiego, który może pomieścić 55 000 widzów.

Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, jest po 11 kolejkach wiceliderem LaLiga. Zgromadziła 25 punkty, o pięć mniej od Realu Madryt, z którym przegrała niedawno na wyjeździe w El Clasico 1:2.