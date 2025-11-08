Robert Kubica wicemistrzem świata!

Po siedmiu rundach mistrzostw świata WEC prywatny team Ferrari z Kubicą w składzie był w klasyfikacji generalnej na drugiej pozycji ze stratą 13 pkt do fabrycznej ekipy Ferrari, w której jeżdżą doświadczeni Włosi Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi oraz Brytyjczyk James Calado.

ZOBACZ TAKŻE: Rajd Polski w nowej lokalizacji

Partnerami Polaka w AF Corse w sezonie 2025 w mistrzostwach świata WEC byli Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson.

W ostatnim wyścigu zespół Kubicy zajął piąte miejsce. Tym samym Polak i spółka zakończyli zmagania na drugiej lokacie w klasyfikacji generalnej, sięgając po wicemistrzostwo świata.

W sobotę na Bahrain International Circuit najlepszą formę zaprezentowali kierowcy dwóch fabrycznych ekip Toyoty Gazoo Racing, którzy byli najszybsi. Trzy kolejne lokaty od trzeciej do piątej wywalczyły teamy Ferrari, dwa fabryczne z mistrzami świata i AF Corse, zespół prywatny jeżdżący Ferrari.

To kolejny sukces Kubicy w tym roku. W czerwcu w barwach zespołu AF Corse zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans na Circuit de la Sarthe w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar. To była 93. edycja imprezy uważanej za jedną z najtrudniejszych w motorsporcie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Sezon 2025 był jednym z najlepszych w historii Ferrari. Włoska marka zdobyła tytuł mistrzów świata, triumfowała w 24 Le Mans i w klasyfikacji producentów.

BS, PAP