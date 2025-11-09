ATP Finals 2025: Kto zagra w turnieju? Kogo zobaczymy w Turynie?

Przed nami ATP Finals 2025, w którym zagrają najlepsi tenisiści świata. Na kortach w Turynie pojawią się między innymi Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Kto jeszcze zagra w turnieju? Kogo zobaczymy podczas ATP Finals 2025 w Turynie?

Dwóch młodych mężczyzn, tenisistów, pozuje do zdjęcia.
Fot. PAP
Carlos Alcaraz i Jannik Sinner zagrają w ATP Finals.

Przed nami starcia ośmiu najlepszych tenisistów tego sezonu. Już w dniach 9-16 listopada w Turynie zobaczymy rywalizację na najwyższym poziomie, a na korty wyjdą prawdziwe gwiazdy.

 

Zawodnicy będą występowali w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. W grupie Jimmy'ego Connorsa wystąpią Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. Z kolei w grupie Bjorna Borga zagrają Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton oraz Felix Auger-Alliasime.


Z powodu niesprecyzowanej kontuzji z turnieju wycofał się Novak Djokovic. Miejsce serbskiego tenisisty zajął wspominany Włoch Lorenzo Musetti, którego w sobotę pokonał w finale turnieju w Atenach.


W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywać się będzie w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.


Alcaraz, który zagra w tej imprezie po raz trzeci, a jego najlepszym osiągnięciem jest półfinał z 2023 roku, toczy korespondencyjny pojedynek z Sinnerem o prowadzenie w klasyfikacji tenisistów na koniec sezonu. Włoch przed rokiem w finale wygrał z Fritzem.

 

Transmisje meczów ATP Final 2025 w Turynie będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Grupa Jimmy'ego Connorsa:

Carlos Alcaraz


Lorenzo Musetti


Taylor Fritz


Alex de Minaur

Grupa Bjorna Borga:

Jannik Sinner


Alexander Zverev


Ben Shelton


Felix Auger-Alliasime

Polsat Sport, PAP
