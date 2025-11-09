ATP Finals 2025: Kto zagra w turnieju? Kogo zobaczymy w Turynie?

Przed nami starcia ośmiu najlepszych tenisistów tego sezonu. Już w dniach 9-16 listopada w Turynie zobaczymy rywalizację na najwyższym poziomie, a na korty wyjdą prawdziwe gwiazdy.

Zawodnicy będą występowali w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. W grupie Jimmy'ego Connorsa wystąpią Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. Z kolei w grupie Bjorna Borga zagrają Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton oraz Felix Auger-Alliasime.



Z powodu niesprecyzowanej kontuzji z turnieju wycofał się Novak Djokovic. Miejsce serbskiego tenisisty zajął wspominany Włoch Lorenzo Musetti, którego w sobotę pokonał w finale turnieju w Atenach.



W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywać się będzie w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.



Alcaraz, który zagra w tej imprezie po raz trzeci, a jego najlepszym osiągnięciem jest półfinał z 2023 roku, toczy korespondencyjny pojedynek z Sinnerem o prowadzenie w klasyfikacji tenisistów na koniec sezonu. Włoch przed rokiem w finale wygrał z Fritzem.

Transmisje meczów ATP Final 2025 w Turynie będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Grupa Jimmy'ego Connorsa:

Carlos Alcaraz



Lorenzo Musetti



Taylor Fritz



Alex de Minaur

Grupa Bjorna Borga:

Jannik Sinner



Alexander Zverev



Ben Shelton



Felix Auger-Alliasime

