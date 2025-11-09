Przed nami kolejne emocjonujące starcie z udziałem polskich piłkarzy! Już w niedzielę na hiszpańskich boiskach zaprezentuje się FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie. Rywalem "polskiego" zespołu będzie Celta Vigo.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpańskie media są jednogłośne



Barcelona gra ostatnio "w kratkę" i nie ma w tym określeniu żadnego nadużycia. Katalończycy w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach wygrali z Realem Sociedad 2:1, aby przegrać później z Sevillą 1:4. Następnie przyszedł zwycięski mecz z Gironą - 2:1, aby znów dać się pokonać - tym razem przez Real Madryt (1:2). Ostatnie spotkanie to już jednak zwycięstwo z Elche (3:1).



Celta z kolei jest na fali wznoszącej po słabym początku sezonu i zdołała wywalczyć cenne punkty w ostatnich kolejkach. Po dwóch remisach z Atletico Madryt (1:1) i Realem Sociedad (1:1) drużyna z Galicji pokonała Osasunę (3:2) i Levante (2:1), czyli bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie. Kolejne punkty w starciu z tak klasowym rywalem mogą okazać się niezwykle cenne na finiszu sezonu.



Relacja live i wynik na żywo meczu Celta Vigo - Barcelona od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport