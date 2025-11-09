Wielkie siatkarskie emocje czekają nas w Lublinie, gdzie miejscowa Bogdanka LUK podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów. Obie drużyny w świetnym stylu rozpoczęły sezon PlusLigi, ale zdecydowanym faworytem będą gospodarze.

Teza o byciu faworytem przez mistrza Polski nie pozostaje bez uzasadnienia. Wilfredo Leon i spółka trzykrotnie pokonywali swoich rywali w tym sezonie pozostając jednym z niewielu zespołów bez porażki. Dodatkowo o sile drużyny decydują filary reprezentacji Polski w zakończonym brązowym medalem mistrzostw świata sezonie - Marcin Komenda, Kewin Sasak czy wspomniany Leon.



PGE GiEK Skra z kolei odniosła cenne wygrane z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Cuprum Stilonem Gorzów. Podopieczni trenera Krzysztofa Stelmacha przegrali jedynie po emocjonującym tie-breaku z Indykpol AZS-em Olsztyn.

Drużyna z centralnej Polski świetnie sobie radzi na środku, gdzie swoją siłę ofensywną wielokrotnie pokazywał już Bartłomiej Lemański. Dodatkowo świetne wejście w meczu z ZAKSĄ odnotował drugi atakujący Bartosz Krzysiek, który zgarnął nagrodę MVP, co pokazuje, że szkoleniowiec może liczyć na całą czternastkę w walce o punkty w tym sezonie.



Transmisja TV i stream online meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów od godz. 14:45 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 na Polsat Box Go.

Polsat Sport