Messi wrócił do Barcelony! Te zdjęcia mówią wszystko

Messi grał w Barcelonie w latach 2003-2021. Jako zawodnik tej drużyny 10 razy zdobył mistrzostwo Hiszpanii, osiem razy wygrał Superpuchar Hiszpanii, 7-krotnie Puchar Hiszpanii, cztery razy Ligę Mistrzów, w dorobku ma po trzy trofea Superpucharu UEFA i klubowych mistrzostw świata. Jest rekordzistą klubu pod względem rozegranych meczów (778), strzelonych bramek (672) i asyst (303).

Wydawało się, że piłkarz pozostanie w Barcelonie już do końca kariery. Tak się jednak nie stało. W 2021 roku przeszedł do Paris Saint-Germain, a dwa lata później do Interu Miami.

38-latek nigdy o stolicy Katalonii nie zapomniał. Świadczą o tym jego najnowsze zdjęcia na Instagramie. Pozuje on na nich na Camp Nou.

"Wczoraj wieczorem wróciłem do miejsca, za którym tęsknię z całego serca. Miejsca, w którym byłem niesamowicie szczęśliwy, gdzie sprawiliście, że czułem się tysiąc razy najszczęśliwszą osobą na świecie. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł tu wrócić, i to nie tylko po to, żeby pożegnać się jako piłkarz, czego nigdy nie udało mi się zrobić..." - podpisał fotografie.

Od debiutu w 2005 roku uważany za jednego z najlepszych zawodników w historii futbolu Messi w zespole narodowym rozegrał 195 spotkań i zdobył w nich 114 bramek. Wraz z drużyną narodową zdobył tytuł mistrza świata (2022), został zwycięzcą Finalissimy (2022), Copa America (2021, 2024). Na koncie ma także złoty medal olimpijski (2008) i mistrzostwo świata juniorów (2005). Argentyńczyk ośmiokrotnie zdobył Złotą Piłkę.

KP, Polsat Sport