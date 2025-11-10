Polsat SiatCast - 11.11. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Przed nami kolejne wydanie "Polsat SiatCast". W nim gościem Marka Magiery oraz Jakuba Bednaruka będzie siatkarz Asseco Resovii Rzeszów - Marcin Janusz. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Transmisja we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Logo programu Polsat SiatCast na ciemnoniebieskim tle z sylwetką siatkarza.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie rozgrywający Asseco Resovii Rzeszów oraz reprezentacji Polski, Marcin Janusz. 31-latek z pewnością zdradzi, jak czuje się w nowym klubie oraz opowie o celach na ten sezon.

 

Tematem dyskusji w programie będą również zmagania ligowe, która rozpędzają się z każdym tygodniem. Mowa o rozgrywkach w PlusLidze oraz Tauron Lidze.

 

Po pierwszych kilku kolejkach można już pokusić się o wyciągnięcie pierwszych wniosków dotyczących formy poszczególnych zespołów. Analizy i komentarzy z pewnością nie zabraknie w "Polsat SiatCast".

Gdzie obejrzeć "Polsat SiatCast"? O której godzinie?

Transmisja "Polsat SiatCast" we wtorek 11 listopada od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
