Trzecie zwycięstwo Śląska Wrocław w europejskich pucharach

Koszykówka

WKS Śląsk Wrocław wygrał z Hamburg Towers 92:81 we wtorkowym (11 listopada) meczu 7. kolejki EuroCupu.

Koszykarz WKS Śląsk Wrocław z piłką do rzutu, broniony przez zawodnika Hamburg Towers.
Fot. PAP
WKS Śląsk Wrocław pokonał Hamburg Towers 92:81 w meczu EuroCup

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniach Leonarda Thorpe'a mieli siedem punktów przewagi. Dość szybko wrocławianie znacznie zmniejszali różnicę, bo swoje akcje kończyli Issuf Sanon i Noah Kirkwood. Ostatecznie dzięki trójce Tymoteusza Sternickiego po 10 minutach było tylko 22:23.

 

Zaraz na początku drugiej kwarty Kadre Gray dawał już przewagę WKS Śląskowi. Teraz spotkanie było zdecydowanie bardziej wyrównane. Ostatecznie dzięki trafieniom Sanona pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:46.

 

Po przerwie zespół trenera Ainarsa Bagatskisa uciekał nawet na 10 punktów - głównie dzięki akcjom Jakuba Urbaniaka. Różnica później maksymalnie wzrosła do 14 punktów. Rywale jednak się nie poddawali i ciągle byli w grze. Po kolejnych akcjach Leonarda Thorpe'a po 30 minutach było już tylko 69:65.

 

Dość szybko przewaga wrocławian w czwartej kwarcie urosła do 10 punktów dzięki trójce Issufa Sanona. Mimo tego do samego końca ekipa z Niemiec była w grze. W końcówce ważne rzuty wolne trafiali też Nizioł oraz Gray. To wystarczyło, aby WKS Śląsk zwyciężył 92:81.

 


EuroCup - 7. kolejka
WKS Śląsk Wrocław - Veolia Hamburg Towers 92:81 (22:23, 27:23, 20:19, 23:16)

 

WKS Śląsk: Sanon 19, Urbaniak 17, Gray 15, Djordjević 14, Kirkwood 6, Nizioł 6, Kulikowski 5, Coleman-Jones 5, Sternicki 3, Czerniewicz 2;

 

Towers: Perrin 19, Davis 14, Thorpe 13, Ogbe 12, Wimberg 10, Maronka 5, Grey 5, Breunig 2, Tokoto 1, Mueller 0, Turudic 0.

PLK.PL
EUROCUPEUROCUP KOSZYKARZYINNEKOSZYKÓWKAVEOLIA TOWERS HAMBURGWKS ŚLĄSK WROCŁAW
