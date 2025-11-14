Cage Warriors 196 w Londynie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream live online

Podczas gali Cage Warriors 196 miało odbyć się jedenaście pojedynków, z których po porannej ceremonii ważenia zostało jedynie siedem.



Obaj pretendenci do mistrzostwa kategorii koguciej, którzy mieli zmierzyć się w walce wieczoru przekroczyli mistrzowskie limity wagowe, co spowodowało odwołanie walki. W limicie do 61 kg, Shirzad Qadrian (MMA 8-1, 3 KO, 2 SUB) wniósł na wagę 62,6 kilograma, zaś jego niedoszły rywal, Elton Armindo (MMA 7-0, 4 KO) był jeszcze cięższy, ważąc 64,8 kilograma.



Nową walką wieczoru zostało zatem starcie zakontraktowane już wcześniej w umownym limicie do 72,5 kilograma, w którym niepokonany Norweg Torpal Merjoev (MMA 6-0, 2 KO, 1 SUB) zmierzy się z byłym zawodnikiem organizacji UFC, Anglikiem Jordanem Vucenicem (MMA 13-4, 2 KO, 6 SUB).



Nowym co-main eventem wydarzenia zostało starcie o wakujący pas kategorii piórkowej. Po dwóch nieudanych próbach Solomon Simon (MMA 6-0, 3 KO, 3 SUB) z powodzeniem, przy trzeciej próbie osiągnął limit mistrzowski i jego pojedynek z Caique Araujo (MMA 7-2, 3 KO, 3 SUB) odbędzie się zgodnie z planem. Należy jednak odnotować fakt, że Araujo przekroczył limit mistrzowski o pół kilograma, więc w przypadku wygranej nie zdobędzie mistrzowskiego trofeum.



Odwołane zostały również pojedynki w wadze półśredniej między Georgem McManusem a Bradem Wheelerem oraz pojedynek w kategorii słomkowej między Carolan Olivares i Rhi-Rhi Hudson.



Finalnie, podczas rozpoczynającej się o 21:00 gali kibice zobaczą siedem pojedynków.

Sobotnia gala Cage Warriors 196 startuje o godzinie 21:00 w portalu Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go. O 22:30 transmisja także na antenie Polsat Sport Premium 2.

Karta walk Cage Warriors 196:

Walka wieczoru:



Limit umowny (72,5 kg): Torpal Merjoev (MMA 6-0, 2 KO, 1 SUB) vs Jordan Vucenic (MMA 13-4, 2 KO, 6 SUB)

Co-main event:



O pas kategorii piórkowej: Caique Araujo (MMA 7-2, 3 KO, 3 SUB) vs Solomon Simon (MMA 6-0, 3 KO, 3 SUB)

Kategoria musza: Michelangelo Lupoli (MMA 9-4, 2 KO) vs Jawany Scott (MMA 7-2, 2 KO, 1 SUB)

Kategoria kogucia: Tuomas Grönvall (MMA 13-9-1, 2 KO, 6 SUB) vs Ollie Sarwa (MMA 7-0, 6 KO)

Limit umowny (73 kg): Bruno Guimaraes (MMA 9-2, 5 KO, 4 SUB) vs Tariq Pell (MMA 6-1, 3 KO, 2 SUB)

Kategoria lekka: Thomas Paull (MMA 13-6, 11 KO) vs Marin Vetrila (MMA 5-1, 3 KO, 2 SUB)

Kategoria kogucia: Ciaran Brady (MMA 4-0, 3 SUB) vs Kadeem Perkins (MMA 3-0)