Duże osłabienie Francuzów. Mbappe nie zagra w kadrze

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji Kylian Mbappe nie wystąpi w niedzielę w meczu eliminacji mistrzostw świata grupy D z Azerbejdżanem - poinformowała w piątek krajowa federacja (FFF). Powodem jest przedłużająca się kontuzja prawej kostki.

Mbappe, napastnik Realu Madryt "nadal odczuwa skutki zapalenia prawej kostki, a to wymaga dalszych badań" - napisano w komunikacie. W piątek zawodnik przejdzie szczegółowe badania lekarskie w stolicy Hiszpanii.

W czwartek piłkarze Francji awansowali do przyszłorocznych mistrzostw świata, pokonując w Paryżu Ukrainę 4:0. Dwie bramki strzelił Mbappe, a po jednej Michael Olise i Hugo Ekitike.

Na świętowanie muszą poczekać Portugalczycy, którzy przegrali w Dublinie z Irlandią 0:2. Czerwoną kartkę w tym meczu otrzymał Cristiano Ronaldo.

W meczu z Azerbejdżanem Francja wystąpi także bez pomocnika AS Roma Manu Kone i pomocnika Realu Eduardo Camavingi.

