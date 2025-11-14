Duże osłabienie Francuzów. Mbappe nie zagra w kadrze
Kylian Mbappe nie zagra w spotkaniu eliminacyjnym z Azerbejdżanem. Napastnik Realu Madryt ma problem z prawą nogą i w efekcie opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji.
Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji Kylian Mbappe nie wystąpi w niedzielę w meczu eliminacji mistrzostw świata grupy D z Azerbejdżanem - poinformowała w piątek krajowa federacja (FFF). Powodem jest przedłużająca się kontuzja prawej kostki.
Mbappe, napastnik Realu Madryt "nadal odczuwa skutki zapalenia prawej kostki, a to wymaga dalszych badań" - napisano w komunikacie. W piątek zawodnik przejdzie szczegółowe badania lekarskie w stolicy Hiszpanii.
W czwartek piłkarze Francji awansowali do przyszłorocznych mistrzostw świata, pokonując w Paryżu Ukrainę 4:0. Dwie bramki strzelił Mbappe, a po jednej Michael Olise i Hugo Ekitike.
Na świętowanie muszą poczekać Portugalczycy, którzy przegrali w Dublinie z Irlandią 0:2. Czerwoną kartkę w tym meczu otrzymał Cristiano Ronaldo.
W meczu z Azerbejdżanem Francja wystąpi także bez pomocnika AS Roma Manu Kone i pomocnika Realu Eduardo Camavingi.