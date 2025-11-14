Ogłoszono terminarz żużlowego Grand Prix. Polscy kibice będą zadowoleni

Trwają przygotowania do żużlowego Grand Prix 2026. 14 listopada FIM ogłosiła terminarz na sezon 2026. Pierwsza runda zaplanowana jest na 2 maja w niemieckim Landshut.

ZOBACZ TAKŻE: 27 lat i koniec! Legendarny polski żużlowiec ogłosił przejście na sportową emeryturę

Ważną zmianą jest debiut łódzkiej Moto Areny w kalendarzu SGP. Najlepsi żużlowcy świata przyjadą tam 1 sierpnia w ramach siódmej rundy. W Polsce, oprócz Łodzi, Grand Prix zawita również do Wrocławia (20 czerwca) oraz Torunia (26 września). Dla Torunia będzie to powrót po roku przerwy. Żużlowcy pojawią się tam na zakończenie sezonu.

Oprócz tego SGP zawita do Czech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii i na Łotwę.

Tytułu mistrza świata w tym roku broni Bartosz Zmarzlik. Polak triumfował łącznie sześć razy w cyklu.

Terminarz FIM Speedway Grand Prix 2026:

1. runda - 2.05 - Landshut (Niemcy)

2. runda - 23.05 - Praga (Czechy)

3. runda - 05.06 - Manchester (Wielka Brytania)

4. runda - 06.06 - Manchester (Wielka Brytania)

5. runda - 20.06 - Wrocław (Polska)

6. runda - 11.07 - Malilla (Szwecja)

7. runda - 01.08 - Łódź (Polska)

8. runda - 08.08 - Ryga (Łotwa)

9. runda - 12.09 - Vojens (Dania)

10. runda - 26.09 - Toruń (Polska)

JZ, Polsat Sport