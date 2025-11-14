Składy na mecz Polska - Holandia. Na kogo postawił Jan Urban?
Polska - Holandia to piątkowy mecz eliminacji MŚ 2026. Jak wyglądają składy na mecz Polska - Holandia? Na kogo postawił Jan Urban?
Na oficjalnej liście opublikowanej na stronie UEFA - z nazwiskami piłkarzy zgłoszonymi do piątkowego meczu - brakuje między innymi obrońcy Interu, Denzela Dumfriesa.
Polska - Holandia. Relacja na żywo
To kolejny zawodnik, z którego Koeman nie będzie mógł skorzystać w spotkaniu z Polską. Wcześniej holenderska federacja informowała, że nie zagrają boczny obrońca Quilindschy Hartman (choroba) i doświadczony napastnik Wout Weghorst (kontuzja).
Również Urban nie będzie mógł skorzystać z kilku ważnych piłkarzy. Za nadmiar żółtych kartek pauzują Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, a kontuzjowani są między innymi Łukasz Skorupski czy Jan Bednarek.
Holandia prowadzi w grupie G z dorobkiem 16 punktów i o trzy wyprzedza Polskę. Trzecia Finlandia zgromadziła 10 punktów, na dodatek rozegrała jedno spotkanie więcej od obu tych zespołów.
Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.
Skład Polski na mecz z Holandią w el. MŚ 2026:
Skład Polski na mecz z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026 poznamy na kilkadziesiąt minut przed spotkaniem. Gdy tylko poznamy skład, poinformujemy o tym w tekście.Przejdź na Polsatsport.pl