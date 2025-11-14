Składy na mecz Polska - Holandia. Na kogo postawił Jan Urban?

Na oficjalnej liście opublikowanej na stronie UEFA - z nazwiskami piłkarzy zgłoszonymi do piątkowego meczu - brakuje między innymi obrońcy Interu, Denzela Dumfriesa.

Polska - Holandia. Relacja na żywo

To kolejny zawodnik, z którego Koeman nie będzie mógł skorzystać w spotkaniu z Polską. Wcześniej holenderska federacja informowała, że nie zagrają boczny obrońca Quilindschy Hartman (choroba) i doświadczony napastnik Wout Weghorst (kontuzja).

Również Urban nie będzie mógł skorzystać z kilku ważnych piłkarzy. Za nadmiar żółtych kartek pauzują Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, a kontuzjowani są między innymi Łukasz Skorupski czy Jan Bednarek.

Holandia prowadzi w grupie G z dorobkiem 16 punktów i o trzy wyprzedza Polskę. Trzecia Finlandia zgromadziła 10 punktów, na dodatek rozegrała jedno spotkanie więcej od obu tych zespołów.

Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Skład Polski na mecz z Holandią w el. MŚ 2026:

BS, Polsat Sport