Składy na mecz Polska - Holandia. Na kogo postawił Jan Urban?

Piłka nożna

Polska - Holandia to piątkowy mecz eliminacji MŚ 2026. Jak wyglądają składy na mecz Polska - Holandia? Na kogo postawił Jan Urban?

Trener w czarnej bluzie i czerwonych spodniach stoi na boisku piłkarskim, otoczony przez zawodników w czerwonych strojach treningowych.
fot. PAP
Składy na mecz Polska - Holandia. Na kogo postawił Jan Urban?

Na oficjalnej liście opublikowanej na stronie UEFA - z nazwiskami piłkarzy zgłoszonymi do piątkowego meczu - brakuje między innymi obrońcy Interu, Denzela Dumfriesa.

 

Polska - Holandia. Relacja na żywo

 

To kolejny zawodnik, z którego Koeman nie będzie mógł skorzystać w spotkaniu z Polską. Wcześniej holenderska federacja informowała, że nie zagrają boczny obrońca Quilindschy Hartman (choroba) i doświadczony napastnik Wout Weghorst (kontuzja).

 

Również Urban nie będzie mógł skorzystać z kilku ważnych piłkarzy. Za nadmiar żółtych kartek pauzują Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, a kontuzjowani są między innymi Łukasz Skorupski czy Jan Bednarek.

 

Holandia prowadzi w grupie G z dorobkiem 16 punktów i o trzy wyprzedza Polskę. Trzecia Finlandia zgromadziła 10 punktów, na dodatek rozegrała jedno spotkanie więcej od obu tych zespołów.

 

Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Skład Polski na mecz z Holandią w el. MŚ 2026:

Skład Polski na mecz z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026 poznamy na kilkadziesiąt minut przed spotkaniem. Gdy tylko poznamy skład, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAN URBANMŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Andora - Albania. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 