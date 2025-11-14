Tabela polskiej grupy w eliminacjach ME do lat 21. Które miejsce zajmuje Polska?
Polscy piłkarze wygrali w Szczecinie z Włochami 2:1 (0:0) w meczu eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. To piąte z rzędu zwycięstwo biało-czerwonych. Jak wygląda tabela polskiej grupy? Które miejsce zajmują polscy piłkarze w grupie?
Podopieczni Jerzego Brzęczka z kompletem punktów prowadza w tabeli grupy E.
Turniej finałowy odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.
Polska – Włochy 2:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Niccolo Pisilli (61), 1:1 Wiktor Bogacz (83), 2:1 Maciej Kuziemka (87).
Polska: Marcel Łubik – Wiktor Nowak, Mariusz Kutwa, Igor Drapiński, Michał Gurgul – Filip Kocaba (66. Dawid Drachal), Antoni Kozubal – Oskar Pietuszewski (75. Maciej Kuziemka), Kacper Duda (75. Jan Faberski), Tomasz Pieńko (90. Kamil Jakubczyk) – Marcel Reguła (66. Wiktor Bogacz).
Włochy: Lorenzo Palmisani – Marco Palestra, Petro Comuzzo, Filipppo Mane, Davide Bartesaghi – Niccolo Pisilli (82. Tommaso Berti), Luca Lipiani, Matteo Dagasso – Luigi Cherubini, Francesco Camarda (75. Alphadjo Cisse), Luca Koleosho.
Żółte kartki: Polska - Kacper Duda, Wiktor Nowak, Marcel Łubik; Włochy - Luigi Cherubini, Davide Bartesaghi, Marco Palestra, Luca Koleosho.
Czerwona kartka: Luca Koleosho (90-druga żółta).
Sędzia: Antoni Bandic (Bośnia i Hercegowina). Widzów: 19177.
Tabela polskiej grupy el. ME do lat 21. Które miejsce zajmuje Polska?
M Z R P Bramki Pkt
1. Polska 5 5 0 0 17-1 15
2. Włochy 5 4 0 1 13-4 12
3. Czarnogóra 5 3 0 2 8-7 9
4. Szwecja 5 2 0 3 7-13 6
5. Macedonia Płn. 5 1 0 4 5-12 3
6. Armenia 5 0 0 5 3-16 0