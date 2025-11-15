Co za forma! Kolejny kapitalny występ Polaka

Kolejny świetny występ Żurka! Przypomnijmy - wcześniej Polak zajął drugie miejsce w biegu na 1000 m podczas Pucharu Świata w Salt Lake City. Polak ustanowił również nowy rekord naszego kraju.

Jak się okazało, rekord Polski pobił także na 500 metrów czasem 33.90. Triumfował Amerykanin Jordan Stolz. Podium uzupełnił Chińczyk Tingyu Gao (33.93).

Marek Kania zajął 15. miejsce, natomiast Piotr Michalski był 17.

Wcześniej z bardzo dobrej strony pokazała się Kaja Ziomek-Nogal, która zajęła czwarte miejsce w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów.

Wyniki:

1. Jordan Stolz (USA) - 33,88

2. Damian Żurek (Polska) - 33,90

3. Tingyu Gao (Chiny) - 33,93

15. Marek Kania (Polska) - 34,38

17. Piotr Michalski (Polska) - 34,46

BS, Polsat Sport