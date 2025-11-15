KSW 112: Karta walk. Kto walczy?
Czas na KSW 112 w Szczecinie. Kto walczy na KSW 112? Jak wygląda karta walk KSW 112?
Podczas KSW 112 kibice zobaczą dziewięć zawodowych pojedynków w formule MMA. W Szczecinie swoje umiejętności zaprezentują między innymi doświadczeni Krystian Kaszubowski czy Wojciech Janusz. W najważniejszych pojedynkach wieczoru wystąpią Marcin Held, Marian Ziółkowski, Tomasz Romanowski, Patryk Kaczmarczyk i Adam Soldaev.
Kaczmarczyk i Soldaev zmierzą się o tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej. Kto będzie górą?
Kaczmarczyk - Soldaev - walka o tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej
Romanowski - Van De Merckt
Held - Ziółkowski
Mircea - Varela
Poliszczuk - Szkaradek
Lushima - Janusz
Kaszubowski - Kuczmarski
Kazieczko - Masaev
