Podczas KSW 112 kibice zobaczą dziewięć zawodowych pojedynków w formule MMA. W Szczecinie swoje umiejętności zaprezentują między innymi doświadczeni Krystian Kaszubowski czy Wojciech Janusz. W najważniejszych pojedynkach wieczoru wystąpią Marcin Held, Marian Ziółkowski, Tomasz Romanowski, Patryk Kaczmarczyk i Adam Soldaev.

Babilon MMA 55: Karta walk. Kto walczy na gali?

Kaczmarczyk i Soldaev zmierzą się o tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej. Kto będzie górą?

KSW 112: Karta walk. Kto walczy?

Kaczmarczyk - Soldaev - walka o tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej

Romanowski - Van De Merckt

Held - Ziółkowski

Mircea - Varela

Poliszczuk - Szkaradek

Lushima - Janusz

Kaszubowski - Kuczmarski

Kazieczko - Masaev

Deux - Kawa

BS, Polsat Sport