KSW 112: Karta walk. Kto walczy?

Sporty walki

Czas na KSW 112 w Szczecinie. Kto walczy na KSW 112? Jak wygląda karta walk KSW 112?

Mężczyzna z flagą Polski za plecami, uśmiechający się.
fot. youtube.com
KSW 112: Karta walk. Kto walczy?

Podczas KSW 112 kibice zobaczą dziewięć zawodowych pojedynków w formule MMA. W Szczecinie swoje umiejętności zaprezentują między innymi doświadczeni Krystian Kaszubowski czy Wojciech Janusz. W najważniejszych pojedynkach wieczoru wystąpią Marcin Held, Marian Ziółkowski, Tomasz Romanowski, Patryk Kaczmarczyk i Adam Soldaev.

 

Babilon MMA 55: Karta walk. Kto walczy na gali?

 

Kaczmarczyk i Soldaev zmierzą się o tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej. Kto będzie górą?

KSW 112: Karta walk. Kto walczy?

Kaczmarczyk - Soldaev - walka o tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej

Romanowski - Van De Merckt

Held - Ziółkowski

Mircea - Varela

Poliszczuk - Szkaradek

Lushima - Janusz

Kaszubowski - Kuczmarski

Kazieczko - Masaev

Deux - Kawa

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KSWMARCIN HELDMARIAN ZIÓŁKOWSKIMMAPATRYK KACZMARCZYKSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adrian Żak - Marcin Kowalczyk. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 