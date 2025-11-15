Starcie siatkarek z Rzeszowa i Nowego Dworu Mazowieckiego jest niczym pojedynek Dawida z Goliatem. Po jednej stronie siatki staną mistrzynie Polski i liderki tabeli ligowej w obecnym sezonie, a po drugiej - beniaminek i najsłabsza na ten moment drużyna Tauron Ligi.

Ekipa z Podkarpacia w ostatnim spotkaniu wygrała z Lotto Chemikiem Police 3:1. Zawodniczki z Nowego Dworu Mazowieckiego z kolei przegrały już piąte starcie z rzędu. Tym razem w trzech setach uległy MOYA Radomce Radom.

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

KP, Polsat Sport