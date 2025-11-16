W niedzielny wieczór staną przeciwko sobie zespoły sąsiadujące w ligowej tabeli. Obie ekipy rozegrały po pięć spotkań, z których trzykrotnie wychodziły zwycięsko, a dwa razy musiały uznawać wyższość swoich przeciwników.

W poprzednim spotkaniu stołeczny zespół sensacyjnie przegrał z Barkomem Każany Lwów 0:3. To była druga porażka z rzędu Projektu. Drużyna z Trójmiasta z kolei po bardzo ciekawym meczu wygrała 3:2 z Cuprum Stilon Gorzów.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport