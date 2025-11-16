PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa kontra Energa Trefl Gdańsk to spotkanie szóstej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl.

W niedzielny wieczór staną przeciwko sobie zespoły sąsiadujące w ligowej tabeli. Obie ekipy rozegrały po pięć spotkań, z których trzykrotnie wychodziły zwycięsko, a dwa razy musiały uznawać wyższość swoich przeciwników. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Zdecydowane zwycięstwo! Siatkarze Perugii nadal niepokonani

 

W poprzednim spotkaniu stołeczny zespół sensacyjnie przegrał z Barkomem Każany Lwów 0:3. To była druga porażka z rzędu Projektu. Drużyna z Trójmiasta z kolei po bardzo ciekawym meczu wygrała 3:2 z Cuprum Stilon Gorzów. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 