PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo
PGE Projekt Warszawa kontra Energa Trefl Gdańsk to spotkanie szóstej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl.
W niedzielny wieczór staną przeciwko sobie zespoły sąsiadujące w ligowej tabeli. Obie ekipy rozegrały po pięć spotkań, z których trzykrotnie wychodziły zwycięsko, a dwa razy musiały uznawać wyższość swoich przeciwników.
ZOBACZ TAKŻE: Zdecydowane zwycięstwo! Siatkarze Perugii nadal niepokonani
W poprzednim spotkaniu stołeczny zespół sensacyjnie przegrał z Barkomem Każany Lwów 0:3. To była druga porażka z rzędu Projektu. Drużyna z Trójmiasta z kolei po bardzo ciekawym meczu wygrała 3:2 z Cuprum Stilon Gorzów.
Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.Przejdź na Polsatsport.pl