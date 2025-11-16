Polsat Sport Talk 17.11. Gdzie obejrzeć?

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie Leszek Naziemiec, pionier zimowego, dzikiego i przygodowego pływania w Polsce oraz psycholog i fizjoterapeuta.



Tematem rozmowy będą bogate doświadczenia naszego gościa w pływaniu w różnych, często ekstremalnych warunkach: od Wisły po Jukon, od Arktyki po Antarktydę. Czym różni się pływanie zimowe od morsowania? Czy i kiedy pływanie może być niebezpieczne?



Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

