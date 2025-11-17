Anthony Joshua - Jake Paul. Kiedy walka? O której godzinie?
Anthony Joshua wraca do ringu po 14 miesiącach przerwy i skrzyżuje rękawice z Jackiem Paulem w jednym z najbardziej zaskakujących oraz budzących kontrowersje pięściarskich zestawień ostatnich lat. W poniedziałek potwierdzono, że pojedynek odbędzie się w Kaseya Center w Miami. Kiedy walka Joshua - Paul? O której godzinie?
Walka odbędzie się w formule zawodowej, dlatego jej wynik zostanie dopisany do oficjalnych rekordów obu pięściarzy. Starcie zakontraktowano na osiem trzyminutowych rund, a zawodnicy będą używali 10-uncjowych rękawic. Limit wagi ustalono na 245 funtów (ok. 111 kg). Joshua w ostatnich występach wchodził do ringu cięższy o kilka kilogramów, oscylując w granicach 250 funtów (ok. 113 kg), natomiast Paul dotąd rywalizował głównie w wadze cruiser i ważył ok. 200 funtów (ok. 90 kg).
Dla Brytyjczyka będzie to powrót po przegranej przed czasem z Danielem Dubois we wrześniu 2024 roku na Wembley. Amerykanin w tym roku wypunktował byłego mistrza świata WBC wagi średniej Julio Cesara Chaveza Jr., a wcześniej wygrał w kontrowersyjnym zestawieniu z Mike'em Tysonem.
Paul pierwotnie miał skrzyżować rękawice z Gervontą Davisem, lecz wydarzenie odwołano z uwagi na problemy prawne byłego mistrza wagi super piórkowej.
Promotor Eddie Hearn potwierdził, że pojedynek odbędzie się zgodnie z zawodowymi zasadami Queensberry, bez jakichkolwiek elementów pokazowych.
Gala w Miami z walką Anthony Joshua - Jake Paul odbędzie się w nocy z piątku 19 grudnia na sobotę 20 grudnia. Pięściarze pojawią się w ringu około 1:00 czasu polskiego.