Anthony Joshua - Jake Paul. Kiedy walka? O której godzinie?

Walka odbędzie się w formule zawodowej, dlatego jej wynik zostanie dopisany do oficjalnych rekordów obu pięściarzy. Starcie zakontraktowano na osiem trzyminutowych rund, a zawodnicy będą używali 10-uncjowych rękawic. Limit wagi ustalono na 245 funtów (ok. 111 kg). Joshua w ostatnich występach wchodził do ringu cięższy o kilka kilogramów, oscylując w granicach 250 funtów (ok. 113 kg), natomiast Paul dotąd rywalizował głównie w wadze cruiser i ważył ok. 200 funtów (ok. 90 kg).

ZOBACZ TAKŻE: Dominacja w walce wieczoru na gali UFC! Pas mistrzowski ma nowego właściciela

Dla Brytyjczyka będzie to powrót po przegranej przed czasem z Danielem Dubois we wrześniu 2024 roku na Wembley. Amerykanin w tym roku wypunktował byłego mistrza świata WBC wagi średniej Julio Cesara Chaveza Jr., a wcześniej wygrał w kontrowersyjnym zestawieniu z Mike'em Tysonem.

Paul pierwotnie miał skrzyżować rękawice z Gervontą Davisem, lecz wydarzenie odwołano z uwagi na problemy prawne byłego mistrza wagi super piórkowej.

Promotor Eddie Hearn potwierdził, że pojedynek odbędzie się zgodnie z zawodowymi zasadami Queensberry, bez jakichkolwiek elementów pokazowych.

Anthony Joshua - Jake Paul. Kiedy? O której godzinie?

Gala w Miami z walką Anthony Joshua - Jake Paul odbędzie się w nocy z piątku 19 grudnia na sobotę 20 grudnia. Pięściarze pojawią się w ringu około 1:00 czasu polskiego.