"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Znamy wszystkich nominowanych. Wybierz laureata!

"As Sportu" to cykliczny plebiscyt portalu Interia Sport (w tym roku odbywający się również przy współudziale redakcji Polsatu Sport), który ma na celu wyłonienie najlepszego polskiego sportowca danego roku. Za nami są już cztery edycje. Pierwszą wygrał szachista Jan-Krzysztof Duda, a drugą, trzecią i czwartą - czyli też tę zeszłoroczną - tenisistka Iga Świątek.



Lista 38 kandydatur do miana "Asa Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" została wyłoniona w drodze głosowania. Każdy członek redakcji Interia Sport wskazał 25 pozycji. Sportowiec (bądź duet) umieszczony na pierwszej pozycji otrzymał 25 punktów, za drugie miejsce przyznawano 24 punktów i tak dalej... W taki właśnie sposób powstało grono, z którego Użytkownicy wyłonić muszą teraz najlepszych 16 reprezentantów naszego kraju na światowych arenach. Ci powalczą dalej o końcowy triumf w systemie pucharowym (1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały, finał).

"As Sportu 2025". Zagłosuj!

Ankieta, w której można oddać głos na swoich ulubieńców, znajduje się pod tym linkiem. Głosowanie odbywa się w trybie wielokrotnego wyboru – istnieje możliwość zaznaczenia dowolnej liczby kandydatur, dzięki czemu można wesprzeć najróżniejszych sportowców.

Lista wszystkich nominowanych sportowców znajduje się pod tym linkiem. Sylwetki wybranych gwiazd sportu znajdują się natomiast TUTAJ.