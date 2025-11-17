Malta - Polska. Składy na mecz el. MŚ 2026

Skład Polski na mecz z Maltą, czyli na kogo postawił Jan Urban w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata 2026? Selekcjoner już przed spotkaniem zapowiadał, że dokona kilku zmian w porównaniu do składu ze starcia z Holandią (1:1).

Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej w czerwonej koszulce
fot. PAP
Selekcjoner Jan Urban zapowiedział zmiany w składzie na mecz z Maltą

Przypomnijmy - Polska zagwarantowała sobie udział w barażach o awans na MŚ 2026. W przedostatniej kolejce trzecia w tabeli Finlandia sensacyjnie przegrała z Maltą, natomiast Polska zremisowała z Holandią, dzięki czemu już na pewno Biało-Czerwoni skończą eliminacje na drugim miejscu w grupie.

 

- Będą zmiany w składzie. One wynikają z różnych względów. Czasami z żółtych kartek, innym razem z kontuzji. A czasem ktoś puka do reprezentacji i czeka na swoją szansę, więc chcemy mu ją dać - zapowiedział selekcjoner Jan Urban podczas niedzielnej konferencji prasowej na Malcie.

 

Na kogo więc postawi Urban w starciu z Maltą? 

Skład Polski na mecz z Maltą w el. MŚ 2026:

Skład Polski na mecz z Maltą w eliminacjach MŚ 2026 poznamy na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem tego starcia.

