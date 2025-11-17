Malta - Polska. Składy na mecz el. MŚ 2026

Przypomnijmy - Polska zagwarantowała sobie udział w barażach o awans na MŚ 2026. W przedostatniej kolejce trzecia w tabeli Finlandia sensacyjnie przegrała z Maltą, natomiast Polska zremisowała z Holandią, dzięki czemu już na pewno Biało-Czerwoni skończą eliminacje na drugim miejscu w grupie.

- Będą zmiany w składzie. One wynikają z różnych względów. Czasami z żółtych kartek, innym razem z kontuzji. A czasem ktoś puka do reprezentacji i czeka na swoją szansę, więc chcemy mu ją dać - zapowiedział selekcjoner Jan Urban podczas niedzielnej konferencji prasowej na Malcie.

Na kogo więc postawi Urban w starciu z Maltą?

Skład Polski na mecz z Maltą w el. MŚ 2026:

Skład Polski na mecz z Maltą w eliminacjach MŚ 2026 poznamy na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem tego starcia.

BS, Polsat Sport