Malta - Polska. Składy na mecz el. MŚ 2026
Skład Polski na mecz z Maltą, czyli na kogo postawił Jan Urban w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata 2026? Selekcjoner już przed spotkaniem zapowiadał, że dokona kilku zmian w porównaniu do składu ze starcia z Holandią (1:1).
Przypomnijmy - Polska zagwarantowała sobie udział w barażach o awans na MŚ 2026. W przedostatniej kolejce trzecia w tabeli Finlandia sensacyjnie przegrała z Maltą, natomiast Polska zremisowała z Holandią, dzięki czemu już na pewno Biało-Czerwoni skończą eliminacje na drugim miejscu w grupie.
- Będą zmiany w składzie. One wynikają z różnych względów. Czasami z żółtych kartek, innym razem z kontuzji. A czasem ktoś puka do reprezentacji i czeka na swoją szansę, więc chcemy mu ją dać - zapowiedział selekcjoner Jan Urban podczas niedzielnej konferencji prasowej na Malcie.
Na kogo więc postawi Urban w starciu z Maltą?
Skład Polski na mecz z Maltą w el. MŚ 2026:
Skład Polski na mecz z Maltą w eliminacjach MŚ 2026 poznamy na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem tego starcia.