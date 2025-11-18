Były reprezentant Polski podpisał kontrakt. Będzie trenerem na stałe

39-letni Polanski, uczestnik Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, w połowie września przejął drużynę Borussii po zwolnionym Szwajcarze Gerardo Seoane. Początkowo miał prowadzić zespół „do odwołania”, ale teraz otrzymał profesjonalny kontrakt i będzie trenerem "na pełen etat".

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się dojść do porozumienia z Eugenem w otwartych, konstruktywnych i pełnych szacunku rozmowach – przyznał dyrektor sportowy Borussii Rouven Schroeder.

Polanski w roli szkoleniowca Borussii najpierw przedłużył serię meczów bez zwycięstwa do 15, w tym ośmiu w bieżących rozgrywkach, ale następnie odniósł dwa ligowe zwycięstwa, dzięki czemu zespół awansował na 12. pozycję w tabeli. Ekipa z Moenchengladbach wciąż też uczestniczy w rozgrywkach Pucharu Niemiec.

- Od samego początku przekonał nas swoją wiedzą i charakterem. Jesteśmy przekonani, że z nim jako trenerem będziemy mogli kontynuować pozytywny rozwój z ostatnich tygodni – dodał Schroeder.

W sobotę Borussia zagra na wyjeździe z zamykającym tabelę FC Heidenheim.

Polanski urodził się w Sosnowcu, ale w wieku trzech lat wyjechał z rodzicami do Niemiec i właśnie w Moenchengladbach rozpoczął karierę piłkarską. Grał w juniorskich drużynach narodowych Niemiec, ale później zdecydował się na występy z orzełkiem na piersi. W latach 2011-14 odnotował 19 meczów w reprezentacji Polski, wystąpił m.in. w pierwszym składzie we wszystkich spotkaniach na Euro 2012.

