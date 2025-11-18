Macedonia Północna U21 - Polska U21. Wynik meczu polskich piłkarzy. Kto wygrał?

Odkąd Brzęczek objął polską kadrę do lat 21, młodzi polscy piłkarze są w znakomitej formie. Dość powiedzieć, że były trener pierwszej reprezentacji prowadził młodzieżówkę w pięciu spotkaniach i... wszystkie wygrał.

W ostatniej kolejce eliminacji Polacy ograli rówieśników z Włoch, notując imponujący powrót do spotkania w samej końcówce tego starcia.

Tym samym Polska jest liderem grupy eliminacyjnej, z kompletem punktów na koncie. Macedonia Północna natomiast ma na swoim koncie trzy punkty.

W pierwszym meczu Polski z Macedonią Północną polscy piłkarze wygrali 3:0. Jak będzie teraz?

Macedonia Północna U21 - Polska U21. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu młodzieżówki Macedonia Północna U21 - Polska U21 poznamy we wtorek 18 listopada. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport