Macedonia Północna U21 - Polska U21. Wynik meczu polskich piłkarzy. Kto wygrał?

Polska U21 - Macedonia Północna U21, czyli czas na kolejny mecz podopiecznych Jerzego Brzęczka w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21. Kto wygrał mecz Macedonia Północna U21 - Polska U21? Jaki był wynik młodzieżówki?

Jerzy Brzęczek w okularach i czarnej bluzie obok młodego piłkarza w białej koszulce reprezentacji Polski.
fot. PAP
Odkąd Brzęczek objął polską kadrę do lat 21, młodzi polscy piłkarze są w znakomitej formie. Dość powiedzieć, że były trener pierwszej reprezentacji prowadził młodzieżówkę w pięciu spotkaniach i... wszystkie wygrał.

 

W ostatniej kolejce eliminacji Polacy ograli rówieśników z Włoch, notując imponujący powrót do spotkania w samej końcówce tego starcia.

 

Tym samym Polska jest liderem grupy eliminacyjnej, z kompletem punktów na koncie. Macedonia Północna natomiast ma na swoim koncie trzy punkty.

 

W pierwszym meczu Polski z Macedonią Północną polscy piłkarze wygrali 3:0. Jak będzie teraz?

Macedonia Północna U21 - Polska U21. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu młodzieżówki Macedonia Północna U21 - Polska U21 poznamy we wtorek 18 listopada. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

