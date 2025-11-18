Chemik i #VolleyWrocław sąsiadują ze sobą w tabeli Tauron Ligi. O jedną pozycję wyżej - na ósmym miejscu - plasują się policzanki. Zgromadziły one dotychczas pięć punktów. Wrocławianki mają tyle samo, ale przegrały o jeden mecz więcej.

W poprzednim spotkaniu siatkarki ze stolicy Dolnego Śląska w trzech setach uległy PGE Budowlanym Łódź. Najlepszych nastrojów nie mają również policzanki, które musiały uznać wyższość mistrzyń Polski - KS DevelopResu Rzeszów (1:3).

Relacja live i wynik na żywo meczu Lotto Chemik Police - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, Polsat Sport