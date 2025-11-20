LM: Chelsea - Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Drużyna Barcelony po trzech kolejkach ma komplet punktów. Zespół, którego gwiazdą jest Ewa Pajor, wygrał kolejno: aż 7:1 z Bayernem Monachium, 4:0 z AS Romą oraz 3:0 z Leuven. Polska napastniczka zdobyła w tej edycji LM dwie bramki.

ZOBACZ TAKŻE: Pożar na stadionie! Mecz musiał zostać przełożony

Rywalkami "Dumy Katalonii" będą piłkarki Chelsea. One również dobrze radzą sobie w fazie ligowej. W pierwszym starciu zremisowały z Twente 1:1, ale później odniosły dwa zwycięstwa: 4:0 z Paris i 6:0 z Polten.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chelsea - Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

KP, Polsat Sport