LM: Chelsea - Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Chelsea kontra Barcelona to spotkanie czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzyń UEFA. Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Chelsea - Barcelona na Polsatsport.pl.

Drużyna Barcelony po trzech kolejkach ma komplet punktów. Zespół, którego gwiazdą jest Ewa Pajor, wygrał kolejno: aż 7:1 z Bayernem Monachium, 4:0 z AS Romą oraz 3:0 z Leuven. Polska napastniczka zdobyła w tej edycji LM dwie bramki. 

 

Rywalkami "Dumy Katalonii" będą piłkarki Chelsea. One również dobrze radzą sobie w fazie ligowej. W pierwszym starciu zremisowały z Twente 1:1, ale później odniosły dwa zwycięstwa: 4:0 z Paris i 6:0 z Polten. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Chelsea - Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

