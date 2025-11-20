Terminarz baraży MŚ 2026. Kiedy mecze? Kto zagra w barażach?
Terminarz baraży MŚ 2026. Kiedy mecze? Kto zagra w barażach?
We wtorek zakończyła się faza grupowa europejskich eliminacji MŚ 2026. Przepustki na mundial zapewniło sobie 12 reprezentacji. Do obsadzenia wciąż pozostały natomiast cztery miejsca.
ZOBACZ TAKŻE: Aktualny ranking FIFA. Które miejsce zajmuje Polska?
Powalczy o nie 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych było dla drugich zespołów grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadły zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA (trafili do czwartego koszyka), którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w grupach eliminacji MŚ.
W czwartek odbyło się losowanie ścieżek barażowych. Ceremonia miała miejsce w szwajcarskim Zurychu.
Teraz wiemy już, jak wyglądają pary półfinałowe i potencjalne starcia finałowe.
Baraże MŚ 2026. Terminarz. Kto zagra? Kiedy mecze?
Baraże interkontynentalne:
I półfinał: Nowa Kaledonia - Jamajka
I finał: Demokratyczna Republika Konga - Zwycięzca półfinału I
II półfinał: Boliwia - Surinam
II finał: Irak - Zwycięzca półfinału II
Baraże europejskie:
I półfinał: Włochy - Irlandia Północna
II półfinał: Walia - Bośnia i Hercegowina
I finał: Zwycięzca półfinału II - Zwycięzca półfinału I
III półfinał: Ukraina - Szwecja
IV półfinał: Polska - Albania
II finał: Zwycięzca półfinału III - Zwycięzca półfinału IV
V półfinał: Turcja - Rumunia
VI półfinał: Słowacja - Kosowo
III finał: Zwycięzca półfinału VI - Zwycięzca półfinału V
VII półfinał: Dania - Macedonia Północna
VIII półfinał: Czechy - Irlandia
IV finał: Zwycięzca półfinału VIII - Zwycięzca półfinału VII
Kiedy półfinały i finały baraży?
Półfinały baraży eliminacji mistrzostw świata 2026 zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku. Finały zaplanowano natomiast na 31 marca.Przejdź na Polsatsport.pl