Terminarz baraży MŚ 2026. Kiedy mecze? Kto zagra w barażach?

We wtorek zakończyła się faza grupowa europejskich eliminacji MŚ 2026. Przepustki na mundial zapewniło sobie 12 reprezentacji. Do obsadzenia wciąż pozostały natomiast cztery miejsca.

Powalczy o nie 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych było dla drugich zespołów grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadły zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA (trafili do czwartego koszyka), którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w grupach eliminacji MŚ.

W czwartek odbyło się losowanie ścieżek barażowych. Ceremonia miała miejsce w szwajcarskim Zurychu.

Teraz wiemy już, jak wyglądają pary półfinałowe i potencjalne starcia finałowe.

Baraże MŚ 2026. Terminarz. Kto zagra? Kiedy mecze?

Baraże interkontynentalne:

I półfinał: Nowa Kaledonia - Jamajka

I finał: Demokratyczna Republika Konga - Zwycięzca półfinału I

II półfinał: Boliwia - Surinam

II finał: Irak - Zwycięzca półfinału II

Baraże europejskie:

I półfinał: Włochy - Irlandia Północna

II półfinał: Walia - Bośnia i Hercegowina

I finał: Zwycięzca półfinału II - Zwycięzca półfinału I

III półfinał: Ukraina - Szwecja

IV półfinał: Polska - Albania

II finał: Zwycięzca półfinału III - Zwycięzca półfinału IV

V półfinał: Turcja - Rumunia

VI półfinał: Słowacja - Kosowo

III finał: Zwycięzca półfinału VI - Zwycięzca półfinału V

VII półfinał: Dania - Macedonia Północna

VIII półfinał: Czechy - Irlandia

IV finał: Zwycięzca półfinału VIII - Zwycięzca półfinału VII

Kiedy półfinały i finały baraży?

Półfinały baraży eliminacji mistrzostw świata 2026 zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku. Finały zaplanowano natomiast na 31 marca.