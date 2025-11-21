Jasne stanowisko ws. meczów Ukrainy w Polsce. To koniec?

W czwartek w Zurychu odbyło się losowanie ścieżek barażowych o awans na mistrzostwa świata 2026. Reprezentacja Polski zagra z Albanią i jeśli wygra, to w decydującym spotkaniu zmierzy się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

W finale baraży gospodarzem meczu będzie Ukraina, która do tej pory rozgrywała swoje mecze w Polsce. Niewykluczone jednak, że to się zmieni.

- Jeśli awansujemy, to nie będziemy grali z reprezentacją Polski w Polsce. To nie jest normalne. Dopiero w czwartek poznaliśmy rywala, teraz będziemy decydować, gdzie rozegramy te mecze, ale myślę, że nie będzie to w Polsce - powiedział selekcjoner Ukraińców Serhij Rebrow w rozmowie z UPL TV, cytowany przez Kamila Rogólskiego.

Spekuluje się, że Ukraińcy mogą zagrać w Niemczech, Czechach lub Słowacji. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

- Nie musimy ciągle się przemieszczać. Wiecie, jaka to logistyka. Myślę, że jeśli wybierzemy jakiś stadion, jakiś kraj, to powinniśmy rozegrać tam oba mecze - dodał.





Półfinały baraży eliminacji mistrzostw świata 2026 zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku. Finały zaplanowano natomiast na 31 marca.

PAP