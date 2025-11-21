Obie ekipy solidnie rozpoczęły nową kampanię PlusLigi. Zespół z Rzeszowa zajmuje obecnie trzecią lokatę, choć wynika to głównie z zaległych spotkań. Podopieczni trenera Bottiego rozegrali w tym sezonie sześć spotkań, natomiast ich rywale z Zawiercia o dwa więcej. Resovia przegrała najmniej meczów w całej stawce - poniosła tylko jedną porażkę, podobnie jak PGE GiEK Skra Bełchatów. Musieli oni uznać wyższość rywali w poprzedniej kolejce, gdy po zaciętym tie-breaku lepsi od nich okazali się siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda Resovii zaskoczyła po porażce. "Dobrze, że tak się stało"

Drużyna z Zawiercia przystąpi do rywalizacji w znakomitych nastrojach po triumfie w starciu na szczycie. We wtorek pokonali oni Indykpol AZS Olsztyn po pięciosetowym boju i zatrzymali zespół, który uchodzi na razie za największą rewelację sezonu. Dzięki temu zwycięstwu Aluron CMC Warta objęła prowadzenie w tabeli PlusLigi, choć ma już na koncie dwa przegrane mecze - z PGE Projektem Warszawa (0:3) oraz Jastrzębskim Węglem (2:3).

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje spotkań PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

ŁO, Polsat Sport