Lando Norris wygrał kwalifikacje w Las Vegas

Drugi był czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla ze stratą 0,323 s, a trzeci niespodziewanie Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Williamsa - 0,362 s.

- Zdrzemnąłem się przed kwalifikacjami i jak się obudziłem, byłem zaskoczony, że jest tak mokro. Liczyłem na - jak zapowiadano - suche warunki - powiedział kierowca McLarena po zdobyciu pole position.

Wbrew wcześniejszym prognozom meteorologicznym, aura w Las Vegas sprawiła tym razem sporą niespodziankę. Miała być słoneczna pogoda, tymczasem przed rozpoczęciem kwalifikacji lunął deszcz, a większość kierowców miała założone opony na suchą nawierzchnię. To spowodowało, że kilku z nich wypadło z toru i uzyskali czasy znacznie poniżej oczekiwań.

Najgorzej wypadł siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, który wystartuje z ostatniego pola. Podobne „przygody” mieli także Australijczyk Oscar Piastri z McLarena i Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Obaj kilkakrotnie wypadali z toru, w efekcie zostali sklasyfikowani na dalszych pozycjach - odpowiednio na piątym i dziewiątym miejscu.

Przed wyścigiem w Las Vegas, który rozpocznie się w niedzielę o godz. 5 czasu polskiego, lider Norris ma na koncie 390 punktów. Drugi jest Piastri - 366 pkt, a trzeci Verstappen - 341.

PI, PAP