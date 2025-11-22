Sobotnie granie w PlusLidze otworzy hit kolejki: Asseco Resovia, aktualnie trzecia, podejmie lidera tabeli - Aluron CMC Wartę. Choć zawiercianie przewodzą stawce, to rzeszowianie mają na koncie mniej porażek. Zespół Massimo Bottiego poległ w ligowej potyczce tylko raz, w ostatniej kolejce, po pięciosetowym boju z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ich niższa pozycja wynika głównie z dwóch zaległych spotkań, względem Warty.

Drużyna Michała Winiarskiego podchodzi do tego starcia uskrzydlona wtorkowym zwycięstwem 3:2 nad rewelacją sezonu - Indykpol AZS-em Olsztyn. Lider PlusLigi ma jednak na swoim koncie dwie przegrane w obecnym sezonie: z PGE Projektem Warszawa i Jastrzębskim Węglem.

W poprzednim starciu tych dwóch drużyn zdecydowanie lepsza była Aluron CMC Warta, która wygrała z Resovią 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o 14:45.

ŁO, Polsat Sport