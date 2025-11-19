PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 7. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Siódmą kolejkę PlusLigi rozpocznie w piątek 21 listopada mecz PGE GiEK Skra Bełchatów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Faworytem będą gospodarze, którzy udanie rozpoczęli sezon (cztery zwycięstwa i jedna porażka). Drużyna spod Jasnej Góry spisuje się poniżej oczekiwań - przegrała już pięć meczów, odnosząc zaledwie jedno zwycięstwo. W środę z zespołem rozstał się trener Guillermo Falasca.

Na sobotę zaplanowano hit tej kolejki Asseco Resovia – Aluron CMC Warta Zawiercie. Drużyna z Rzeszowa jako ostatnia w tym sezonie utrzymywała status niepokonanej, ale w środę uległa na Podpromiu ZAKSIE 2:3. Jurajscy Rycerze plasują się na czele tabeli z bilansem meczów 6–2; ostatnio pokonali na wyjeździe Indykpol AZS Olsztyn 3:2.

W kolejnym sobotnim meczu JSW Jastrzębski Węgiel zagra z InPost ChKS Chełm. Jastrzębianie grają w tym sezonie w kratkę (trzy zwycięstwa i trzy porażki), ale mieli kilku trudnych rywali. Sprawili niespodziankę, pokonując 3:2 Jurajskich Rycerzy, w starciu z Bogdanką przegrali jednak 1:3. Beniaminek z Chełma ma już na koncie dwa zwycięstwa, ostatnio ograł u siebie ekipę z Częstochowy 3:1.

Indykpol AZS Olsztyn będzie faworytem niedzielnej konfrontacji z Cuprum Stilonem Gorzów. Klub ze stolicy Warmii odniósł zwycięstwo w pięciu z siedmiu spotkań, a gorzowianie to jedyna drużyna w obecnym sezonie, która nie wygrała jeszcze meczu.

PGE Projekt Warszawa podejmie Ślepsk Malow Suwałki. Siatkarze z Suwałk przełamali się po serii porażek, wygrywając 3:2 w Gorzowie. Projekt przeżywał słabsze chwile (porażka z Barkomem), ale wydaje się, że wraca już do formy - ostatni mecz przyniósł wygraną 3:0 z Treflem. Wszystkie dotychczasowe mecze drużyny ze stolicy kończyły się w trzech setach (cztery zwycięstwa, dwie porażki). Jak będzie tym razem?

Ciekawie zapowiada się również starcie Barkom-Każany Lwów – Bogdanka LUK Lublin. Siatkarze Barkomu w tym sezonie pokazali już, że potrafią wygrać z ekipą z czołówki. Mistrzowie Polski przełamali się po serii trzech porażek i wygrali w Jastrzębiu-Zdroju. Jak poradzą sobie w Elblągu?

Ostatnie spotkanie tej serii zostanie rozegrane w poniedziałek. Energa Trefl Gdańsk zagra z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Obie drużyny z bilansem spotkań 3–3. Ostatnio w lepszej dyspozycji są kędzierzynianie, którzy zanotowali trzecią wygraną z rzędu, niespodziewanie pokonując na wyjeździe Resovię.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

PlusLiga. Gdzie oglądać mecze 7. kolejki?

2025-11-21: PGE GiEK Skra Bełchatów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (piątek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-22: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-22: JSW Jastrzębski Węgiel – InPost ChKS Chełm (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-23: Indykpol AZS Olsztyn – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-23: PGE Projekt Warszawa – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-23: Barkom-Każany Lwów – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-24: Energa Trefl Gdańsk – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

