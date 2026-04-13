Leon zareagował na zwycięstwo Bogdanki. Oto, co zadecydowało o wyniku

Wilfredo Leon wyznał, że jest dumny z drużyny po pokonaniu PGE Projektu Warszawa. - Mimo kryzysów utrzymaliśmy poziom i doprowadziło nas to do zwycięstwa - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

PGE Projekt Warszawa przegrał z Bogdanką LUK Lublin 1:3 w pierwszym meczu półfinału PlusLigi. Pierwszego seta wygrali gospodarze, natomiast potem na parkiecie rządzili siatkarze Stephane'a Antigi.

 

- Wydarzyło się bardzo dużo - rozpoczął Wilferdo Leon rozmowę z Polsatem Sport.

 

- Jestem zadowolony, że mimo kryzysów utrzymaliśmy poziom i doprowadziło nas to do zwycięstwa. Jestem dumny z drużyny, walczyliśmy, choć wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Wracamy do domu z wygraną i czekamy na kolejny mecz. Trzeba przygotować się do ciężkiej walki u nas na parkiecie - tłumaczył.

 

Do niecodziennych scen doszło w trzecim secie, kiedy goście prowadzili już 24:18. Nagle zespół z Warszawy ruszył do odrabiania strat i doprowadził do wyrównania. Ostatecznie to jednak Bogdanka cieszyła się z triumfu.

 

- Przypomniało mi to mecz z USA na igrzyskach. Tam też straciliśmy parę piłek w końcówce, ale wygraliśmy - przyznał Leon.

 

Co zatem będzie kluczem w drugim starciu?

 

- Mam nadzieję, że popełnimy jeszcze mniej błędów i będziemy mieli stabilną zagrywkę. Wtedy rywale będą mieli niezwykle trudne zadanie - podsumował.

 

Drugi mecz odbędzie się już w sobotę 18 kwietnia w Lublinie.

 

Kto wygra PlusLigę 2025/2026?
BOGDANKA LUK LUBLINPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKAWILFREDO LEON
