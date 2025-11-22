Siatkarze Projektu po miesiącu rozgrywek plasują się w czołówce ligowej tabeli. W ostatnim spotkaniu stołeczny zespół w trzech setach triumfował nad Energą Treflem Gdańsk.

Zdecydowanie niżej w tabeli plasują się zawodnicy z Suwałk. Dopiero ostatnio odnieśli oni pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Po naprawdę zaciekłym i pasjonującym boju wygrali z Cuprum Stilon Gorzów 3:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport