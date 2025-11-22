PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja live i wynik na żywo

PGE Projekt Warszawa kontra Ślepsk Malow Suwałki to spotkanie siódmej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl.

Siatkarze Projektu po miesiącu rozgrywek plasują się w czołówce ligowej tabeli. W ostatnim spotkaniu stołeczny zespół w trzech setach triumfował nad Energą Treflem Gdańsk. 

 

Zdecydowanie niżej w tabeli plasują się zawodnicy z Suwałk. Dopiero ostatnio odnieśli oni pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Po naprawdę zaciekłym i pasjonującym boju wygrali z Cuprum Stilon Gorzów 3:2. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
