Gdzie obejrzeć mecz Włochy - Hiszpania?

Hiszpanie, sześciokrotni triumfatorzy Davis Cup, poprzednio byli w finale w 2019 roku. W sobotę zwycięski punkt zapewnił im debel Marcel Granollers - Pedro Martinez, który pokonał Kevina Krawietza i Tima Puetza 6:2, 3:6, 6:3.

Wcześniej Pablo Carreno Busta wygrał z Janem-Lennardem Struffem 6:4, 7:6 (8-6), a Jaume Munar uległ liderowi Niemców - Alexandrowi Zverevowi 6:7 (2-7), 6:7 (5-7).

Hiszpanie radzą sobie w turnieju finałowym bez kontuzjowanego lidera rankingu tenisistów Carlosa Alcaraza. Z kolei Italia jest osłabiona brakiem dwóch najwyżej notowanych graczy - drugiego w klasyfikacji ATP Jannika Sinnera oraz ósmego na tej liście Lorenzo Musettiego.

Włosi trzykrotnie triumfowali w Pucharze Davisa - w 1976, 2023 i 2024 roku.

KP, PAP