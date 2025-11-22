Zwycięstwo na inaugurację! Triumf Polski na ME

Reprezentacja Polski mężczyzn w curlingu po siedmiu latach wróciła do najlepszej dywizji mistrzostw Europy i w pierwszym meczu turnieju w fińskiej miejscowości Lohja pokonała Danię 7:5.

Gracz curlingu w pozie klęczącej z miotłą w dłoni, gotowy do rzutu kamieniem.
fot. Cyfrasport
Reprezentacja Polski mężczyzn w curlingu po siedmiu latach wróciła do najlepszej dywizji mistrzostw Europy

Zespół prowadzony przez skipa Konrada Stycha w niedzielę zagra z Norwegią i Szwajcarią. W dywizji A występuje dziesięć zespołów.

 

ME w curlingu. Terminarz i wyniki meczów reprezentacji Polski

 

Ostatni raz biało-czerwoni byli w tym elitarnym gronie podczas turnieju w 2018, zajmując ostatnie, dziesiąte miejsce.

 

Reprezentanci Polski w ostatnich latach zdobyli brązowe medale mistrzostw Europy dywizji C w 2022 roku oraz srebrne ME dywizji B w 2024 roku, zapewniając sobie tym samym awans do elity oraz miejsce w prekwalifikacjach olimpijskich, które w grudniu odbędą się w Kanadzie.

BS, PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Małysz dla Polsatu Sport: Atmosfera w kadrze jest bardzo dobra w porównaniu do zeszłego sezonu
