Zwycięstwo na inaugurację! Triumf Polski na ME
Reprezentacja Polski mężczyzn w curlingu po siedmiu latach wróciła do najlepszej dywizji mistrzostw Europy i w pierwszym meczu turnieju w fińskiej miejscowości Lohja pokonała Danię 7:5.
Zespół prowadzony przez skipa Konrada Stycha w niedzielę zagra z Norwegią i Szwajcarią. W dywizji A występuje dziesięć zespołów.
ME w curlingu. Terminarz i wyniki meczów reprezentacji Polski
Ostatni raz biało-czerwoni byli w tym elitarnym gronie podczas turnieju w 2018, zajmując ostatnie, dziesiąte miejsce.
Reprezentanci Polski w ostatnich latach zdobyli brązowe medale mistrzostw Europy dywizji C w 2022 roku oraz srebrne ME dywizji B w 2024 roku, zapewniając sobie tym samym awans do elity oraz miejsce w prekwalifikacjach olimpijskich, które w grudniu odbędą się w Kanadzie.