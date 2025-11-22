Zwycięstwo na inaugurację! Triumf Polski na ME

Zespół prowadzony przez skipa Konrada Stycha w niedzielę zagra z Norwegią i Szwajcarią. W dywizji A występuje dziesięć zespołów.

ME w curlingu. Terminarz i wyniki meczów reprezentacji Polski

Ostatni raz biało-czerwoni byli w tym elitarnym gronie podczas turnieju w 2018, zajmując ostatnie, dziesiąte miejsce.

Reprezentanci Polski w ostatnich latach zdobyli brązowe medale mistrzostw Europy dywizji C w 2022 roku oraz srebrne ME dywizji B w 2024 roku, zapewniając sobie tym samym awans do elity oraz miejsce w prekwalifikacjach olimpijskich, które w grudniu odbędą się w Kanadzie.

BS, PAP