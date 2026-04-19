Polka zakończyła karierę! Występowała na ostatnich igrzyskach olimpijskich

W niedzielę 19 kwietnia Julia Szczecinina opublikowała post na swoim profilu na Instagramie. Łyżwiarka figurowa ogłosiła, że kończy swoją sportową karierę.

"2001–2026. Tyle miłości. Tyle wdzięczności. I brak słów, które oddałyby moje uczucia na temat mojej podróży w łyżwiarstwie figurowym. Obiecuję dążyć do swoich nowych celów z takim samym zaangażowaniem, pasją i ogniem w oczach. Nie martwcie się - jeszcze u mnie usłyszycie. PS: przejście na emeryturę na własnych warunkach i w pełnej zgodzie z karierą, to największy przywilej ze wszystkich" - napisała zawodniczka.

ZOBACZ TAKŻE: Żurek zadowolony z sezonu. "Jestem przeogromnie dumny, ile barier złamałem"

Szczecinina reprezentowała Polskę na tegorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Razem z Michałem Woźniakiem zajęła 13. miejsce w Mediolanie w rywalizacji par sportowych. Rok temu na mistrzostwach świata uplasowali się na 11. pozycji, natomiast w czempionacie Europy byli 7. Wspólnie sięgali także po mistrzostwa Polski.

