Polka zakończyła karierę! Występowała na ostatnich igrzyskach olimpijskich
Julia Szczecinina za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała, że kończy swoją sportową karierę. Polska łyżwiarka figurowa występowała na tegorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.
Występ Julii Szczecininy i Michała Woźniaka w programie dowolnym par sportowych
Występ Julii Szczecininy i Michała Woźniaka w programie krótkim par sportowych
W niedzielę 19 kwietnia Julia Szczecinina opublikowała post na swoim profilu na Instagramie. Łyżwiarka figurowa ogłosiła, że kończy swoją sportową karierę.
"2001–2026. Tyle miłości. Tyle wdzięczności. I brak słów, które oddałyby moje uczucia na temat mojej podróży w łyżwiarstwie figurowym. Obiecuję dążyć do swoich nowych celów z takim samym zaangażowaniem, pasją i ogniem w oczach. Nie martwcie się - jeszcze u mnie usłyszycie. PS: przejście na emeryturę na własnych warunkach i w pełnej zgodzie z karierą, to największy przywilej ze wszystkich" - napisała zawodniczka.
Szczecinina reprezentowała Polskę na tegorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Razem z Michałem Woźniakiem zajęła 13. miejsce w Mediolanie w rywalizacji par sportowych. Rok temu na mistrzostwach świata uplasowali się na 11. pozycji, natomiast w czempionacie Europy byli 7. Wspólnie sięgali także po mistrzostwa Polski.