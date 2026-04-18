Żurek zadowolony z sezonu. "Jestem przeogromnie dumny, ile barier złamałem"

Żurek ma za sobą niezwykle udany sezon, w którym nie brakowało sukcesów. Mowa o dwóch złotych medalach mistrzostw Europy, drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz dwukrotnie czwartym miejscu na igrzyskach we Włoszech.

- Jestem przeogromnie dumny, jak ten sezon wypadł i ile barier złamałem w tym sezonie. Jako pierwszy Polak w historii złamałem barierę 34 sekund na 500 metrów, a do tego te wspomniane osiągnięcia. To są piękne chwile i cieszę się, że było mi dane spełnić marzenia z dzieciństwa - przyznał.

ZOBACZ TAKŻE: Władimir Semirunnij wyróżniony! Co wicemistrz olimpijski zrobi z nagrodą?

Do pełni szczęścia w tym sezonie zabrakło medalu na zimowych igrzyskach olimpijskich. Żurek otarł się o krążek, ponieważ dwukrotnie uplasował się na czwartej lokacie. Pierwotnie zostało to odebrane z dużym smutkiem i rozczarowaniem, ale z czasem Polak zmienił swoje podejście.

- Po igrzyskach był gorszy moment i pierwszy raz w mojej karierze zaznałem czegoś takiego, ale dzięki ludziom od których otrzymałem wsparcie, uwierzyłem, że dwa czwarte miejsca to jest coś wielkiego. Dziękuję wszystkim kibicom, bo bez nich nie podniósłbym się tak szybko - powiedział.

