Kolejny dzień reprezentacji Polski na ME. Jak wygląda tabela?

Dzień wcześniej ekipa prowadzona przez skipa Konrada Stycha pokonała Norwegię 9:8 i przegrała ze Szwajcarią 3:9, a w sobotę okazała się lepsza od Danii 7:5. Ma na koncie trzy zwycięstwa i dwie porażki.

W poniedziałek Polacy szczególnie zaimponowali w meczu z pozostającymi bez wygranej Austriakami, którzy poddali mecz po siedmiu endach.

– Wyszliśmy w pełni skupieni i bardzo dobrze zmotywowani. Wiedzieliśmy, że to jedno z naszych najważniejszych spotkań w tych mistrzostwach, kluczowe w walce o utrzymanie i awans na mistrzostwa świata. Zagraliśmy świetnie, na bardzo wysokim procencie. Graliśmy bardzo cierpliwie, wykorzystaliśmy błędy Austriaków. Fantastyczny mecz rozegrał Konrad Stych, dzięki jego świetnym końcowym kamieniom zdobyliśmy dużo punktów – podkreślił po wygranej z Austrią wiceskip polskiej ekipy Krzysztof Domin.

Biało-Czerwoni są bardzo blisko osiągnięcia podstawowego celu, czyli zajęcia miejsca w pierwszej ósemce w 10-zespołowej dywizji A ME, co oznacza pozostanie w europejskiej elicie w przyszłym sezonie.

We wtorek zmierzą się o godz. 12.55 ze Szwecją. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Liderem z kompletem pięciu zwycięstw jest Szkocja.

Tabela:

(mecze, zwycięstwa-porażki)

1. Szkocja 5, 5-0

2. Włochy 5, 4-1

2. Szwecja 5, 4-1

4. Polska 5, 3-2

4. Szwajcaria 5, 3-2

6. Czechy 5, 2-3

6. Niemcy 5, 2-3

6. Norwegia 5, 2-3

9. Austria 5, 0-5

9. Dania 5, 0-5

PAP