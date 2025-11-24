PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin to mecz w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Mecz Pogoni z Zagłębiem zamknie zmagania w 16. kolejce. W jej trakcie jedno spotkanie nie zostało rozegrane. Z powodu obfitych opadów śniegu odwołano niedzielną konfrontację Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice. 

 

Pogoń znajduje się w trudnym położeniu. Ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. W tym sezonie "Portowcy" przegrali już osiem meczów. Pilnie potrzebują zwycięstw, aby oddalić się od czerwonej kreski. 

 

Sytuacja Zagłębia wygląda lepiej. Zespół jest na dziewiątym miejscu, a na dodatek ma jeden zaległy mecz do rozegrania. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

