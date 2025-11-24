Porażka reprezentacji Polski. Teraz mecz o wszystko

Argentynki objęły prowadzenie po kontrze, potem dołożyły dwa trafienia po dobrze rozegranych rzutach rożnych. Drużyna trenera Wojciecha Weissa miała kilka okazji do zdobycia goli, ale świetnie interweniowała Trinidad D’Andrea. W 17. minucie z kolei polska bramkarka Natalia Majewska obroniła przedłużony rzut karny.

Już po gwizdku kończącym pierwszą połowę drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, zobaczyła Silvina Nava i Polki drugą część rozpoczęły od dwuminutowej gry w przewadze. 16 sekund przed upływem tego czasu potężnym uderzeniem w „okienko” bramkę zdobyła Agata Bała.

Gol dodał Polkom skrzydeł, atakowały – także z „lotną” bramkarką Anną Chóras - i były blisko zmiany rezultatu. Bała dwukrotnie trafiła w słupek, a raz – z rzutu wolnego - w poprzeczkę. Klaudia Kubaszek nie wykorzystała sytuacji sam na sam z bramkarka.

Półtorej minuty przed końcem spotkania dalekim uderzeniem pod poprzeczkę drugiego gola zdobyła Chóras. W końcówce Argentynki przetrwały oblężenie swojej bramki i utrzymały prowadzenie.

Biało-czerwone zaczęły udział w MŚ od pokonania Filipin 6:0. Argentyna takim samym wynikiem zakończyła swoje spotkanie z Marokiem. W czwartek polski zespół zagra z przedstawicielem Afryki.

Do ćwierćfinałów awansują po dwie drużyny z każdej z czterech grup.

W pierwszych MŚ w futsalu kobiet uczestniczy 16 drużyn, w tym cztery z Europy: Portugalia, Włochy, Hiszpania i Polska.

Reprezentacja Polski powstała w 2013 roku, potem została zawieszona na dwa lata, i w 2016 nastąpiła jej reaktywacja. Od tego momentu selekcjonerem jest Weiss.