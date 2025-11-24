Inter Miami w finale. Popis Leo Messiego

Dwie bramki dla Interu uzyskał Tadeo Allende, jedną dołożył Mateo Silvetti. Drużyna z Florydy nigdy wcześniej nie dotarła w tych rozgrywkach tak daleko.

Messi w fazie play off ma już sześć goli i sześć asyst, co oznacza, że brał udział we wszystkich akcjach bramkowych swojego zespołu. W fazie zasadniczej miał 29 trafień i 19 asyst. Wiele wskazuje więc na to, że po raz drugi z rzędu zostanie wybrany na najlepszego piłkarza (MVP) tej rundy.

Ekipa New York City FC także zwyciężyła na wyjeździe - 1:0, a jedyną bramkę uzyskał inny 38-letni Argentyńczyk Maxi Moralez.

Finał Konferencji Wschodniej zaplanowano na 29 listopada na boisku Interu.