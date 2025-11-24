Inter Miami w finale. Popis Leo Messiego

Piłka nożna

Argentyński piłkarz Lionel Messi zdobył bramkę i miał trzy asysty, przyczyniając się do wyjazdowego zwycięstwa Interu Miami nad FC Cincinnati 4:0 i awansu do finału Konferencji Wschodniej ligi MLS. Tam rywalem będzie zespół New York City FC, który wyeliminował Philadelphia Union.

Piłkarz w różowej koszulce z uniesionym kciukiem i uśmiechem na twarzy, wskazujący palcem w bok.
fot. PAP/EPA
Inter Miami w finale. Popis Leo Messiego

Dwie bramki dla Interu uzyskał Tadeo Allende, jedną dołożył Mateo Silvetti. Drużyna z Florydy nigdy wcześniej nie dotarła w tych rozgrywkach tak daleko.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 4. kolejki?

 

Messi w fazie play off ma już sześć goli i sześć asyst, co oznacza, że brał udział we wszystkich akcjach bramkowych swojego zespołu. W fazie zasadniczej miał 29 trafień i 19 asyst. Wiele wskazuje więc na to, że po raz drugi z rzędu zostanie wybrany na najlepszego piłkarza (MVP) tej rundy.

 

Ekipa New York City FC także zwyciężyła na wyjeździe - 1:0, a jedyną bramkę uzyskał inny 38-letni Argentyńczyk Maxi Moralez.

 

Finał Konferencji Wschodniej zaplanowano na 29 listopada na boisku Interu.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rayo Vallecano - Lech Poznań. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 