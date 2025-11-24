Inter Miami w finale. Popis Leo Messiego
Argentyński piłkarz Lionel Messi zdobył bramkę i miał trzy asysty, przyczyniając się do wyjazdowego zwycięstwa Interu Miami nad FC Cincinnati 4:0 i awansu do finału Konferencji Wschodniej ligi MLS. Tam rywalem będzie zespół New York City FC, który wyeliminował Philadelphia Union.
Dwie bramki dla Interu uzyskał Tadeo Allende, jedną dołożył Mateo Silvetti. Drużyna z Florydy nigdy wcześniej nie dotarła w tych rozgrywkach tak daleko.
Messi w fazie play off ma już sześć goli i sześć asyst, co oznacza, że brał udział we wszystkich akcjach bramkowych swojego zespołu. W fazie zasadniczej miał 29 trafień i 19 asyst. Wiele wskazuje więc na to, że po raz drugi z rzędu zostanie wybrany na najlepszego piłkarza (MVP) tej rundy.
Ekipa New York City FC także zwyciężyła na wyjeździe - 1:0, a jedyną bramkę uzyskał inny 38-letni Argentyńczyk Maxi Moralez.
Finał Konferencji Wschodniej zaplanowano na 29 listopada na boisku Interu.