Przed nami kolejne interesujące spotkanie siatkarskiej PlusLigi! Już we wtorek na parkiet w Zawierciu wyjdą siatkarze Aluron CMC Warty i Barkomu Każany Lwów.

Siatkarze z Zawiercia prowadzą w tabeli PlusLigi i rzadko pozwalają sobie na wpadki. Zawiercianie przegrali w tym sezonie tylko dwukrotnie - z PGE Projektem Warszawa i JSW Jastrzębskim Węglem, a pokonali już między innymi Bogdankę LUK Lublin czy Asseco Resovię Rzeszów.



Tym razem muszą się mieć na baczności mimo pozycji faworyta, bowiem do Zawiercia przyjedzie lubiąca sprawiać niespodzianki drużyna Barkomu. Tak było w przypadku zwycięstwa ukraińskiej drużyny nad PGE Projektem czy doprowadzenia do tie-breaka w starciu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.



PI, Polsat Sport