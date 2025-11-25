Przed nami kolejne interesujące spotkanie siatkarskiej PlusLigi! Już we wtorek na parkiet hali Energia wyjdą zawodnicy PGE GiEK Skry Bełchatów i JSW Jastrzębskiego Węgla.

ZOBACZ TAKŻE: Ferrari nie żyje. Fatalny wypadek



Skra zachwyca w tym sezonie swoich kibiców wygrywając spotkania z faworytami i prezentując wysoką formę. Zawodnikiem, który zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie jest środkowy Bartłomiej Lemański zachwycają grą na siatce i zagrywką.



Po stronie JSW Jastrzębskiego Węgla można wyróznić Antona Brehme oraz Nicolasa Szerszenia. Obaj zawodnicy pauzowali w ostatnim spotkaniu, co sprawiło, że JSW Jastrzębski Węgiel miał spore problemy w starciu z beniaminkiem. Podopieczni Andrzeja Kowala zapunktowali jednak zgarniając pełną pulę i zapisali na swoim koncie trzy "oczka".



Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - JSW Jastrzębski Węgiel od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport