Astiz przed meczem ze Spartą Praga. "Jestem nastawiony pozytywnie"

Pogrążona w kryzysie Legia, która jednak słabiej niż w Europie spisuje się na krajowych boiskach, z dorobkiem trzech punktów zajmuje 25. lokatę w tabeli Ligi Konferencji. To pierwsze miejsce, które nie daje awansu choćby do baraży o 1/8 finału. A w poprzedniej edycja drużyna z Warszawy dotarła do ćwierćfinału. Z kolei Sparta ma jeden punkt więcej i plasuje się na 16. pozycji.

- Przed nami mecz w Europie, który będzie zupełnie inny niż ligowe starcia. Każdy punkt i gol jest na wagę złota, jeśli chodzi o awans do kolejnej rundy, gdyż w tabeli jest bardzo ciasno. Zostały trzy spotkania i wszystko jest otwarte - powiedział Astiz na konferencji prasowej.

Zauważył, że piłkarze mają świadomość, jakie jest położenie drużyny, ale też zaznaczył, że trudniejsza jest sytuacja w ekstraklasie niż w Lidze Konferencji.

Nie chciał dywagować, który z zespołów można uznać za faworyta czwartkowej potyczki.

- Obie drużyny są znane w Europie i w swoich ligach. Obecnie nie mamy najlepszego momentu, ale zanim Sparta wygrała ostatnio w lidze też miała słabszą passę, więc tam również nie jest tak kolorowo. Musimy jednak patrzeć na siebie i pokazać się z dobrej strony, by odzyskać zaufanie kibiców. Spodziewamy się intensywnego spotkania, rywale to drużyna agresywna. Musimy być przygotowani na pojedynki, starać się zbierać tzw. drugie piłki, a także być mocno skoncentrowani przy stałych fragmentach gry, zarówno w obronie, jak i ataku. A gdy już będziemy mieć piłkę, to musimy być na pewno bardziej efektywni niż ostatnio - analizował szkoleniowiec.

W sobotę w lidze Legia w ostatniej chwili uratowała remis i co za tym idzie jeden punkt w meczu z Lechią Gdańsk (2:2). Astiz wyraził nadzieję, że może ten fakt okaże się przełomem.

– Jestem nastawiony pozytywnie, liczę, że być może ten gol to będzie początek odwracania się od tego złego, co spotkało nas wcześniej. Wydaje mi się, że mamy odpowiedni potencjał i zawodników, żeby zmienić sytuację, w której teraz jesteśmy - zaznaczył Hiszpan.

Jak przekazał, do zdrowia i pełni sił wracają Kacper Urbański, Arkadiusz Reca oraz Jakub Żewłakow i cała trójka powinna się znaleźć w kadrze na spotkanie ze Spartą. Do rozgrywek został też zgłoszony Portugalczyk Claude Goncalves, który zastąpił kontuzjowanego Kolumbijczyka Juergena Elitima.

Nie mogło również zabraknąć tematu jego przyszłości w Legii w związku z działaniami władz klubu, by zatrudnić Marka Papszuna, pracującego w Rakowie Częstochowa.

– Nie mam takich informacji, nie zajmuję się tym. Skupiam się na tym, jak przygotować drużynę do najbliższego spotkania. Gramy co 3–4 dni, więc jak się kończy jeden mecz, to od razu jesteśmy w pełni skoncentrowani na kolejnym. Plotki wokół drużyny zawsze będą, to normalne, ale to pytania nie do mnie. Więcej informacji mają zapewne inne osoby - odparł.

Zarówno ostatnie przedmeczowe zajęcia, jak i konferencja prasowa Legii odbyły się w jej ośrodku w Książenicach. Z oficjalnego treningu na stadionie przy Łazienkowskiej - w porozumieniu z UEFA - zrezygnowali też rywale. W związku z tym, że jeszcze w środę trenować będą w Pradze, ich przylot do Warszawy się opóźni. Wieczorem zapoznają się z jednak z murawą spacerując po niej, a duński trener Brian Priske o godz. 18.30 spotka się mediami na konferencji prasowej.





Gdzie obejrzeć mecz Legia - Sparta? O której godzinie?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Sparta Praga od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

ST, PAP