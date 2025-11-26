Polscy skoczkowie znów na skoczni. Skład bez zmian

Skład reprezentacji Polski będzie identyczny jak w miniony weekend w Lillehammer, gdzie zainaugurowano sezon 2025/26, i we wtorek, gdy w Falun rywalizowano w pierwszych zawodach na obiekcie normalnym.

Zimowy oficjalny rekord obiektu należy do Niemca Severina Freunda, wynosi 135,5 m i był ustanowiony 26 lutego 2014 roku.

We wtorek na skoczni normalnej triumfował Austriak Stefan Kraft, który awansował na pozycję lidera klasyfikacji generalnej PŚ. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 12., Kamil Stoch 15. a Paweł Wąsek 27. W klasyfikacji generalnej PŚ najwyżej z Polaków, na 13 miejscu, jest Stoch.

Szwedzki przystanek powraca do cyklu PŚ po dłuższej przerwie. Po raz ostatni walczono tam o punkty w lutym 2014. W 2027 roku Falun gościć będzie jednak mistrzostwa globu w narciarstwie klasycznym i zawody Pucharu Świata są jednym ze sprawdzianów dla organizatorów.

W 2001 r. konkurs PŚ w Falun wygrał obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.